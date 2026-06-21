Estados Unidos - A Escócia pode ter alguns desfalques para enfrentar o Brasil na Copa do Mundo, na próxima quarta-feira (24). Isso porque três jogadores não participaram do treino deste domingo (21), em Charlotte: Aaron Hickey, Scott McKenna e Lewis Ferguson.
Eles foram poupados e só realizaram trabalhos individuais, segundo informações da ‘ESPN’.
Aaron Hickey e Scott McKenna já não estiveram à disposição diante do Marrocos, na derrota por 1 a 0. Lewis Ferguson atuou por 90 minutos, mas, agora, ficou fora das atividades.
O duelo entre Escócia e Brasil será às 19h (de Brasília), em Miami, pela última rodada do Grupo C. Os escoceses sonham com uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo. Neste momento, somam três pontos, em terceiro lugar. Os brasileiros lideram, com quatro - mesmo número dos marroquinos, em segundo. Quem completa a chave é o Haiti, zerado, na lanterna.
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