Canobbio marcou pela primeira vez na Copa do MundoAFP
Canobbio celebra primeiro gol em Copas e pede concentração ao Uruguai por vaga
Atacante do Fluminense fez o segundo gol da Celeste no empate com Cabo Verde
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Bielsa vê oscilação como determinante para tropeço do Uruguai diante de Cabo Verde
Treinador lamenta entrega de protagonismo após virar o placar
Em jogo de quatro gols, Uruguai e Cabo Verde empatam e deixam grupo embolado
Canobbio, do Fluminense, marca para os uruguaios, mas falha de Muslera decreta igualdade
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Confronto direto nesta segunda-feira (22) pode definir o líder do Grupo J
Técnico do Iraque brinca antes de pegar a França: 'Perguntei se podia ter três goleiros'
Graham Arnold reconheceu a superioridade adversária, mas ressaltou que confia na vitória: 'Estamos com muita energia'
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Atacante, de 34 anos, se recupera de lesão na panturrilha direita
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