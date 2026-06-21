Canobbio marcou pela primeira vez na Copa do Mundo - AFP

Canobbio marcou pela primeira vez na Copa do MundoAFP

Publicado 21/06/2026 22:00 | Atualizado 21/06/2026 22:14

Rio - Um dos destaques do Fluminense na temporada, Canobbio foi convocado para disputar a sua segunda Copa do Mundo na carreira. O atacante uruguaio, enfim, marcou pela primeira vez em Copas no empate com Cabo Verde por 2 a 2 , neste domingo (21), em Miami, nos Estados Unidos. O camisa 14 celebrou o gol, mas lamentou o tropeço, que complicou a Celeste na competição.

"Foi muito emocionante. Sempre visualizei viver um momento como esse. Mas não adianta nada se não conseguirmos os três pontos. Ficou um sabor amargo, mas o futebol é assim. Temos que colocar o foco no próximo jogo, que é muito difícil para nós. Temos um time muito qualificado e temos que tentar até o fim", disse Canobbio.

O Uruguai controlou as ações desde o início, mas teve dificuldades para transformar o volume em chances claras. Após sair atrás no placar, a Celeste conseguiu a virada com Maxi Araújo e Canobbio, na reta final do primeiro tempo. Na etapa final, Cabo Verde arrancou o empate novamente após uma falha do goleiro Muslera. O atacante projetou o próximo confronto.

"Sabemos que a Espanha é um time muito competitivo e com muita qualidade. Temos que melhorar nos detalhes e de ter essa tranquilidade de manter o jogo sob nosso controle. Eles estavam procurando essa situação de transição e encontraram uma falha nossa. Agora temos que ter concentração no máximo, muita humildade e autocrítica", completou.

Com o resultado, o Uruguai chegou a dois pontos e ocupa o segundo lugar no Grupo H da Copa do Mundo. Na última rodada, a Celeste decide a classificação contra a Espanha, dia 26, às 21h (de Brasília), em Guadalajara, no México, enquanto os cabo-verdianos encaram a Arábia Saudita, no mesmo dia e horário, em Houston, nos Estados Unidos.