Fifa alterou uniforme de goleiro do Brasil para o jogo contra a Escócia - Reprodução

Fifa alterou uniforme de goleiro do Brasil para o jogo contra a EscóciaReprodução

Publicado 22/06/2026 22:00 | Atualizado 22/06/2026 22:40

Rio - A Fifa divulgou nesta segunda-feira (22) uma alteração no uniforme do Brasil para o jogo contra a Escócia, na próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos. A cor do kit de goleiro mudou de vermelho para verde.

Inicialmente, a Fifa definiu o uniforme da seleção brasileira com camisa amarela e shorts e meiões brancos, enquanto os goleiros usariam o kit todo vermelho. Porém, a CBF informou que o kit não existe mais e, por isso, a entidade máxima trocou pelo conjunto verde.

Os uniformes são escolhidos pela Fifa antes mesmo da Copa do Mundo, a partir de um formulário com os uniformes informados previamente pelas seleções. Porém, é possível haver alterações na reunião de coordenação da partida.

Já a Escócia, por sua vez, utilizará a tradicional camisa azul, com shorts e meiões da mesma cor. Os goleiros, por sua vez, vão utilizar conjunto completo da cor cinza. A cor do short dos escoceses, inclusive, é o motivo do Brasil utilizar short branco e não azul.