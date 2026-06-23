Endrick em treino da SeleçãoNelson Terme / CBF
Jornal espanhol pede Endrick como titular na Seleção na vaga de Raphinha
Atacante, de 19 anos, deverá começar no banco novamente
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Argentina retoma treinos sem titulares após garantir vaga na próxima fase da Copa
Comissão técnica comandou uma atividade apenas com os jogadores que não foram titulares na vitória sobre a Áustria por 2 a 0
Cidade do México proíbe venda de álcool em dia de jogo contra a República Tcheca
Veto estará em vigor da tarde de quarta-feira até a manhã de quinta-feira
Inglaterra tem atuação pouco inspirada e fica no empate sem gols com Gana
Europeus tiveram grande oportunidade no fim da partida, mas não fizeram grande jogo
Cristiano Ronaldo deixa recado em comemoração de gol: 'Estou de volta'
Craque português ainda levou o estádio 'abaixo' com o seu famoso gesto
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