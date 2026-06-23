Endrick em treino da Seleção - Nelson Terme / CBF

Endrick em treino da SeleçãoNelson Terme / CBF

Publicado 23/06/2026 20:20

Rio - Com a lesão de Raphinha, que irá desfalcar a seleção brasileira na partida desta quarta-feira (24) contra a Escócia, Carlo Ancelotti terá que mexer no time que iniciou a partida contra o Haiti. O jornal espanhol "AS" pediu que o italiano dê oportunidade para Endrick.

"O Brasil busca um substituto para Raphinha. A lesão do jogador do Barcelona — que ficará afastado por pelo menos duas semanas — coloca Ancelotti em uma situação difícil durante a fase decisiva da Copa do Mundo. Vários jogadores disputam a vaga, com Endrick se destacando como uma das opções mais interessantes do elenco", disse o diário.

A tendência, no entanto, é que Luiz Henrique ou Rayan sejam escalados pelo treinador. Na vitória sobre o Haiti, depois que Raphinha se lesionou, o ex-atacante do Vasco entrou em campo. Na estreia contra o Marrocos, o Rei da América de 2024 foi a primeira opção de ataque para Ancelotti.

Com a vitória sobre o Haiti, o Brasil chega a quatro pontos e lidera o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira volta a campo no próximo dia 24, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.