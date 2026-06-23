Cristiano marcou duas vezes contra o Uzbequistão, nesta terça (23) - Filipe Amorim / AFP

Cristiano marcou duas vezes contra o Uzbequistão, nesta terça (23)Filipe Amorim / AFP

Publicado 23/06/2026 18:15

Estados Unidos - A goleada de Portugal sobre o Uzbequistão , nesta terça-feira (23), serviu não só para 'tirar um peso das costas' da seleção portuguesa, mas também de Cristiano Ronaldo . Sem gols na estreia, o craque viu seus concorrentes — Messi, Mbappé, Kane — brilharem em seus jogos e entrou em campo pressionado. Motivado, o 'Robô' marcou duas vezes e deixou um recado: "Estou de volta".

A fala aconteceu na comemoração de um dos seus gols, em inglês — "I'm back" —, na direção da torcida. Em seguida, o atacante de 41 anos reforçou a mensagem, agora voltado para uma das câmeras da transmissão oficial, ao fim da vitória por 5 a 0. Confira o momento:

Após marcar o seu segundo gol na partida contra Uzbequistão, Cristiano Ronaldo olhou para torcida de Portugal e disse:



“I’m BACK” (Eu estou de volta) pic.twitter.com/GsefTPbyfa — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 23, 2026

Em entrevista pós-jogo , ainda em campo, Cristiano foi perguntado sobre a fala e a justificou. "É só para não se esquecerem", disse o craque à repórter da Fifa, que o questionou se esta seria a melhor resposta para as críticas: "Sempre. 23 anos assim".

Os gols do centroavante português ainda repetiram momentos que foram marcantes pelos lugares em que passou. Ao fazer sua tradicional comemoração, ele foi acompanhado por grande parte do estádio no grito de "Siii" — ou "Siuu", como dizem alguns fãs. Veja vídeo da celebração:

RONALDO x SIUUU! pic.twitter.com/jl7P753dHJ — World Cup 2026 (@WorldCupMedia) June 23, 2026

Cristiano Ronaldo deve voltar a campo com Portugal neste sábado (27), às 20h30 (de Brasília), contra a Colômbia, no Estádio de Miami. A partida deve definir quem será o líder do grupo K. A seleção portuguesa ocupa o primeiro lugar, mas os colombianos enfrentam a RD Congo ainda nesta terça (23)