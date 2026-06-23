Cristiano Ronaldo brilhou na goleada de Portugal sobre o Uzbequistão, na Copa do Mundo - Ronaldo Schemidt / AFP

Cristiano Ronaldo brilhou na goleada de Portugal sobre o Uzbequistão, na Copa do MundoRonaldo Schemidt / AFP

Publicado 23/06/2026 16:22 | Atualizado 23/06/2026 16:27

“Para mim, o mais importante é o trabalho da equipe. A confiança que tivemos. Levamos muita porrada durante a semana, sabíamos que isso aconteceria, mas trabalhamos bem, melhoramos. Há males que vêm para o bem”, iniciou o camisa 7, logo após o duelo.



“É sempre bonito bater recordes, mas o meu objetivo principal é ajudar a seleção. O foco era passar de fase. Acho que, com quatro pontos, já passamos. Estou muito feliz”, completou.



Veja classificação, resultados e próximos jogos da Copa do Mundo



Na estreia, a seleção portuguesa decepcionou e ficou no



“Foi uma semana difícil, escura. Parecia que já tinha me retirado do futebol. Mas eu aguentei, como sempre. Acredito mais no trabalho do que em qualquer coisa. Foi difícil, confesso, mas estamos de volta”, declarou o centroavante. Na estreia, a seleção portuguesa decepcionou e ficou no empate por 1 a 1 com a RD Congo . O próprio Cristiano Ronaldo teve uma atuação aquém do esperado, viu outros craques se destacarem no Mundial - Messi, Mbappé, Harry Kane e Haaland - e foi duramente criticado.“Foi uma semana difícil, escura. Parecia que já tinha me retirado do futebol. Mas eu aguentei, como sempre. Acredito mais no trabalho do que em qualquer coisa. Foi difícil, confesso, mas estamos de volta”, declarou o centroavante.

A situação no Grupo K

Com a vitória, Portugal chegou a quatro pontos e assumiu, ao menos momentaneamente, a liderança do Grupo K. A seleção pode ser ultrapassada pela Colômbia, que soma três e ainda entra em campo contra a RD Congo, nesta terça-feira (23), às 23h (de Brasília). Uzbequistão é lanterna, zerado. Agora, os portugueses viram a chave para encarar os colombianos, sábado (27), às 20h30, em Miami.