Cristiano Ronaldo comemora gol marcado por Portugal sobre o Uzbequistão, na Copa do Mundo - Ronaldo Schemidt / AFP

Cristiano Ronaldo comemora gol marcado por Portugal sobre o Uzbequistão, na Copa do MundoRonaldo Schemidt / AFP

Publicado 23/06/2026 15:59

Estados Unidos - Sob a liderança de Cristiano Ronaldo, Portugal atropelou o Uzbequistão e goleou por 5 a 0, nesta terça-feira (23), em Houston, pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo. O astro balançou a rede duas vezes e, inclusive, tornou-se o primeiro jogador a marcar em seis edições do torneio internacional . Nuno Mendes, Nematov (contra) e Rafael Leão completaram o placar.

O jogo

O começo não poderia ter sido melhor para Portugal, que assustou logo cedo, com Bruno Fernandes. Aos cinco minutos, João Cancelo foi no fundo e cruzou para Cristiano Ronaldo completar para dentro e abrir o placar. Nuno Mendes fez o segundo, aos 15, em cobrança de falta.



Os portugueses baixaram o ritmo e o Uzbequistão diminuiu, em belo chute de Ganiev. O árbitro, porém, foi chamado ao VAR para revisar uma infração na origem do lance e anulou o gol. Aos 38, Bruno Fernandes aproveitou contra-ataque rápido e achou Cristiano Ronaldo, que não perdoou: 3 a 0. Antes do fim da etapa inicial, o craque quase marcou o quarto.

Os uzbeques tentaram levar perigo na volta do intervalo, mas pouco conseguiram. Depois de jogada muito bem ensaiada em cobrança de falta, Cristiano Ronaldo esteve perto de fazer mais um. Ele parou em grande defesa de Nematov, cara a cara. No escanteio, após bate e rebate na área, o goleiro mandou contra a própria meta, aos 15, para a alegria de Portugal.

Nematov errou na saída de bola, mas se recuperou e pegou nova finalização de Cristiano Ronaldo. Os portugueses diminuíram a intensidade para administrar o resultado. Ainda assim, Rafael Leão fez o quinto, aos 42, e fechou a goleada.

Situação na tabela e próximas partidas

Com a vitória, Portugal chegou a quatro pontos e assumiu, ao menos momentaneamente, a liderança do Grupo K. A seleção pode ser ultrapassada pela Colômbia, que soma três e ainda entra em campo contra a RD Congo, nesta terça-feira (23), às 23h (de Brasília). Uzbequistão é lanterna, zerado. Agora, os portugueses viram a chave para encarar os colombianos, sábado (27), às 20h30, em Miami. Já os uzbeques terão os congoleses pela frente, nos mesmos dia e horário, em Atlanta.