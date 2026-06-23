Comemoração dos jogadores da Croácia - Cole Burston / AFP

Comemoração dos jogadores da CroáciaCole Burston / AFP

Publicado 23/06/2026 21:57 | Atualizado 23/06/2026 22:43

Canadá - A Croácia venceu o Panamá por 1 a 0 em Toronto, nesta terça-feira (23), pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo, e continua viva no torneio. Budimir anotou o único gol do jogo. Com o resultado, a seleção panamenha não tem mais chances de avançar e está matematicamente eliminada.

A Inglaterra lidera o grupo com quatro pontos. É a mesma pontuação de Gana, que vem logo atrás, em segundo. A Croácia, com três pontos, está em terceiro. O Panamá segue zerado e aparece em quarto.

O próximo jogo da Croácia será contra Gana, no sábado (27), a partir das 18h (de Brasília), na Filadélfia. Já o Panamá enfrenta a Inglaterra no mesmo dia e horário, mas em Nova Jersey.



O jogo

O Panamá não se intimidou diante da Croácia. A seleção panamenha teve menos posse de bola, mas chegou mais vezes com perigo ao ataque. Faltou, porém, caprichar na conclusão das jogadas.

Já a Croácia teve mais posse, mas fez muito pouco para tirar o zero do marcador. A melhor oportunidade veio já na reta final da primeira etapa, com um chute de fora da área de Baturina, mas o goleiro Mosquera se esticou para mandar para escanteio.

Na etapa complementar, a Croácia conseguiu criar uma boa jogada e abriu o placar aos nove minutos. Pelo lado direito, Stanisic tocou para Pasalic, que devolveu a bola para o camisa 2 avançar e fazer o cruzamento. Budimir apareceu para completar a colocar os europeus em vantagem.

Pouco depois, a seleção croata teve ótima chance de anotar o segundo gol. Numa contra-ataque aos 12 minutos, Modric acionou Marco Pasalic, que avançou com liberdade. Ele ficou cara a cara com Mosquera, que fechou a porta. O atacante teve nova chance no rebote, mas isolou.

A Croácia não fez um grande jogo, como o esperado, mas foi o suficiente para conquistar os três pontos. O Panamá, por sua vez, lutou, mas não conseguiu o gol.

