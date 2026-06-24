Danilo teve boa atuação pelo Brasil na Copa do Mundo - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Danilo teve boa atuação pelo Brasil na Copa do MundoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 24/06/2026 21:58





"Era importante que a gente aprendesse e evoluísse rápido, não demorar tanto a aprender dentro dos jogos. Penso que hoje, fizemos muito melhor que no segundo tempo contra o Haiti. Tivemos controle, boa colocação em campo e isso facilita muito as jogadas, para quem entra também. Estou satisfeito e acho que a equipe tem que estar satisfeita, mas pezinho no chão, porque tem muito trabalho pela frente", disse ao 'SporTV'.



LEIA MAIS: Confira a tabela da Copa do Mundo O lateral-direito Danilo rasgou elogios ao desempenho da seleção brasileira na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia nesta quarta-feira (24), em Miami, pela última rodada do grupo C da Copa do Mundo. O defensor destacou como o time tem evoluído nos últimos jogos e ressaltou a importância de ter vontade e disposição durante os jogos."Era importante que a gente aprendesse e evoluísse rápido, não demorar tanto a aprender dentro dos jogos. Penso que hoje, fizemos muito melhor que no segundo tempo contra o Haiti. Tivemos controle, boa colocação em campo e isso facilita muito as jogadas, para quem entra também. Estou satisfeito e acho que a equipe tem que estar satisfeita, mas pezinho no chão, porque tem muito trabalho pela frente", disse ao 'SporTV'.

"A nossa chance nessa Copa do Mundo era desde que todo mundo entregasse de corpo e alma, não economizasse nada dentro de campo. Penso que a gente tem entendido esse espírito e hoje, foi uma demonstração disso. As distâncias estavam justas, estávamos perto, conseguimos agredir a posse de bola quando perdia, e isso deu muita estrutura durante o jogo", concluiu.



Com os resultados, o Brasil fica na liderança do grupo C, com sete pontos, seguido do Marrocos. A Seleção aguarda a definição do grupo F para descobrir se encara Holanda, Japão ou Suécia na próxima fase.