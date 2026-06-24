Danilo teve boa atuação pelo Brasil na Copa do MundoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

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O lateral-direito Danilo rasgou elogios ao desempenho da seleção brasileira na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia nesta quarta-feira (24), em Miami, pela última rodada do grupo C da Copa do Mundo. O defensor destacou como o time tem evoluído nos últimos jogos e ressaltou a importância de ter vontade e disposição durante os jogos.

"Era importante que a gente aprendesse e evoluísse rápido, não demorar tanto a aprender dentro dos jogos. Penso que hoje, fizemos muito melhor que no segundo tempo contra o Haiti. Tivemos controle, boa colocação em campo e isso facilita muito as jogadas, para quem entra também. Estou satisfeito e acho que a equipe tem que estar satisfeita, mas pezinho no chão, porque tem muito trabalho pela frente", disse ao 'SporTV'.

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"A nossa chance nessa Copa do Mundo era desde que todo mundo entregasse de corpo e alma, não economizasse nada dentro de campo. Penso que a gente tem entendido esse espírito e hoje, foi uma demonstração disso. As distâncias estavam justas, estávamos perto, conseguimos agredir a posse de bola quando perdia, e isso deu muita estrutura durante o jogo", concluiu.

Com os resultados, o Brasil fica na liderança do grupo C, com sete pontos, seguido do Marrocos. A Seleção aguarda a definição do grupo F para descobrir se encara Holanda, Japão ou Suécia na próxima fase.