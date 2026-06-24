Matheus Cunha em ação pelo Brasil diante da Escócia, na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
Matheus Cunha celebra vaga no mata-mata e faz balanço da fase de grupos
Camisa 9 do Brasil voltou a balançar a rede na vitória sobre a Escócia, por 3 a 0
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Ancelotti elogia desempenho da Seleção em vitória: 'Estamos satisfeitos'
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Seleção avançou ao mata-mata da Copa do Mundo como líder do Grupo C
No grupo do Brasil, Marrocos vira sobre o Haiti e avança na Copa do Mundo
Hakimi, Saibari, Rahimi e Yassine fizeram os gols marroquinos; Bono (contra) e Isidor marcaram para os haitianos
Vini Jr brilha, Brasil vence a Escócia e se classifica na liderança do grupo na Copa
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