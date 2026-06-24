Matheus Cunha em ação pelo Brasil diante da Escócia, na Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Matheus Cunha em ação pelo Brasil diante da Escócia, na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 24/06/2026 21:32

Estados Unidos - Matheus Cunha celebrou a classificação do Brasil ao mata-mata da Copa do Mundo. O camisa 9 balançou a rede mais uma vez na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia , nesta quarta-feira (24), em Miami. Além de comemorar a vaga, o atacante fez um balanço da fase de grupos.

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“Sem dúvida, é um sonho se realizando. Estamos na Copa do Mundo, conseguimos convencer, que é o que mais queríamos. O primeiro jogo foi difícil, todo mundo sabe. Depois, melhoramos no segundo jogo. Hoje, melhoramos de novo. Se Deus quiser, se continuar assim, chegaremos no nosso objetivo”, disse o jogador, logo após o confronto.



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O Brasil fechou a fase inicial na liderança do Grupo C, com sete pontos. Agora, aguarda a definição do Grupo F para saber quem enfrentará no mata-mata. O adversário será o segundo colocado da chave, que tem Holanda, Japão, Suécia e Tunísia (já eliminada).