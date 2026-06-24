Estados Unidos - Em jogo animado, Marrocos venceu o Haiti por 4 a 2, de virada, nesta quarta-feira (24), em Atlanta, e garantiu a vice-liderança do Grupo C da Copa do Mundo, que também conta com Brasil e Escócia. Os marroquinos estão classificados ao mata-mata do torneio internacional. Os haitianos, por outro lado, já estavam eliminados antes mesmo de o duelo começar.
Nos primeiros minutos, Marrocos procurou manter a posse de bola. No entanto, praticamente não levou perigo. Aos dez, Adé foi no fundo e cruzou para Joseph, que tentou de letra, contou com desvio nas costas do goleiro Bono e viu a bola entrar: 1 a 0 para o Haiti.
Os marroquinos aumentaram o ritmo e Saibari perdeu boa chance, na linha da pequena área. Antes, Placide havia defendido tentativa de cruzamento de El Krabi. Depois, ele voltou a trabalhar em finalização de Hakimi, cara a cara. No rebote, fez milagre.
Aos 39, El Khannouss arriscou e o arqueiro espalmou, mas Hakimi apareceu para conferir e deixou tudo igual. Em seguida, Isidor bateu de longe e acertou o ângulo, para recolocar os haitianos em vantagem. Antes do apito final, Saibari empatou mais uma vez.
Marrocos seguiu em cima do Haiti na volta do intervalo, atrás da virada. Placide pegou mais uma, em chute de El Khannouss da entrada da área. Adé quase fez contra.
Aos 33, Rahimi aproveitou cobrança de escanteio e marcou o terceiro dos marroquinos. Yassine, aos 44, balançou a rede para selar a vitória e a classificação ao mata-mata.
Situação no Grupo C e próximos passos
Líderes, Brasil e Marrocos se garantiram no mata-mata da Copa do Mundo. Agora, aguardam a definição das outras chaves para saber quem terão pela frente na segunda fase. A Escócia precisa esperar, mas tem pouca chance de passar entre os oito melhores terceiros colocados. O Haiti, isolado na lanterna, está fora do torneio. Os embates eliminatórios vão começar no domingo (28).
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