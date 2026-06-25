A África do Sul está na fase 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 - Yuri Cortez / AFP

A África do Sul está na fase 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026Yuri Cortez / AFP

Publicado 25/06/2026 00:02 | Atualizado 25/06/2026 01:59

A África do Sul venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 no Estádio de Monterrey, na noite desta quarta-feira (24), e avançou pela primeira vez ao mata-mata da Copa do Mundo. No jogo que aconteceu em paralelo pelo Grupo A, o México bateu a República Tcheca por 3 a 0 no Estádio Azteca. A seleção europeia se despediu do torneio.

Como ficou o grupo?

O México entrou em campo já classificado como líder do Grupo A. Com a vitória, manteve os 100% de aproveitamento e chegou aos nove pontos conquistados. A África do Sul, com quatro pontos, ficou na segunda posição.

Já a Coreia do Sul soma três pontos e ainda pode avançar como uma das oito melhores terceiras colocadas. A República Tcheca, com apenas um ponto no grupo, ficou em quarto e deu adeus ao torneio.

Agenda na fase 16-avos de final

O México vai enfrentar alguma seleção que ficou em terceiro na próxima terça-feira (30), a partir das 22h (de Brasília). Já a África do Sul medirá forças com o Canadá no domingo (28), às 16h (de Brasília).

República Tcheca 0 x 3 México

A República Tcheca teve um início com mais volume ofensivo e teve uma grande oportunidade aos oito minutos com Visinsky, que finalizou para fora. O México, por sua vez, cresceu mais na reta final, mas também não balançou a rede.

Já na etapa complementar, a seleção da casa deslanchou. O primeiro gol veio com Mateo Chávez, que avançou, passou pelo marcador e finalizou com categoria para balançar a rede.



Já o segundo veio numa vacilo da República Tcheca. Jorge Sánchez foi acionado e dividiu com o goleiro. A bola sobrou para Holes, que chutou em cima do próprio camisa 2 mexicano. Quiñones estava ligado e apareceu para marcar.

O jogo também foi marcado por um momento especial. Aos 33 minutos da etapa complementar, o ídolo Guillermo Ochoa entrou em campo na vaga de Rangel e foi ovacionado. O goleiro, que está em sua sexta Copa, recebeu oportunidade e estreou no Mundial de 2026.

Nos acréscimos da etapa complementar, o México chegou ao terceiro gol. Santiago Giménez ficou cara a cara com o goleiro Kovár, que fechou a porta. Alvarado ficou com o rebote e tocou atrás para Fidalgo marcar.

África do Sul 1 x 0 Coreia do Sul

A Coreia do Sul teve mais posse na primeira etapa, mas não conseguiu fazer o goleiro Williams trabalhar. A melhor oportunidade da seleção asiática veio no início do jogo, com um chute de Lee Kang-In que passou muito perto.

Já a África do Sul, mesmo com menos posse de bola, teve mais chances claras de fazer o gol (uma delas em lance ajustado). Apesar disso, não conseguiu balançar a rede na primeira etapa.

Na etapa complementar, o cenário ainda era de uma África do Sul que tentava mais o gol. A postura foi recompensada aos 18 minutos. Thapelo Maseko recebeu a bola na área e finalizou no canto esquerdo do goleiro para abrir o placar.