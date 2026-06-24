Virginia festejou gols de Vini Jr em jogo da seleção brasileira - Reprodução/Instagram

Virginia festejou gols de Vini Jr em jogo da seleção brasileira Reprodução/Instagram

Publicado 24/06/2026 22:52

Rio - Virginia Fonseca acompanhou a vitória do Brasil em partida contra Escócia pela terceira rodada da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (24), no Hard Rock Stadium, em Miami. Ex-namorado da influenciadora, Vinicius Jr balançou as redes três vezes, mas teve um gol anulado, marcando a classificação do time de Carlo Ancelotti para segunda fase da competição.

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Acompanhada de amigos, a loira assistiu ao jogo em um camarote e vibrou com o desempenho do camisa 7. "Gooooooollll. É papo de estourar uma tampa, não vai ter jeito", escreveu na legenda. "Cadê o replay?", disse nos Stories.

Virginia escolheu um vestido de crochê nas cores verde, azul, amarelo e branco para ir ao estádio. Ela também apostou em sandália branca de salto alto e bolsa azul, além de acessórios como brinco, colar, pulseiras, relógio e anéis.

A influenciadora desembarcou nos Estados Unidos para gravação de um quadro do "Domingão com Huck", da TV Globo, sobre a Copa do Mundo. Recentemente, os três filhos viajaram para passar alguns dias com a mãe.