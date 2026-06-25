Alex Escobar - Reprodução/Instagram

Alex EscobarReprodução/Instagram

Publicado 25/06/2026 21:35 | Atualizado 25/06/2026 21:40

Rio - O apresentador Alex Escobar anunciou na noite desta quinta-feira (25) que vai deixar a cobertura da Globo na Copa do Mundo. Em anúncio por meio de uma publicação nas redes sociais, o jornalista alegou que não se sente seguro para dar continuidade ao trabalho nos Estados Unidos.

Alex Escobar passou mal durante uma entrada ao vivo, na segunda-feira (22), no programa "Encontro", da TV Globo. O apresentador sofreu um pico de pressão enquanto conversava com a apresentadora Patrícia Poeta e foi encaminhado para um hospital na região de Nova Jersey.

"Embora nada de grave tenha sido descoberto nos exames que fiz aqui nos States, não me sinto seguro para seguir. Passei esses dias pensando, avaliando, conversando com os colegas da Globo, família e o melhor a fazer agora é parar e resolver o B.O", disse o apresentador.

No início deste ano, Alex Escobar viveu outro problema de saúde. O apresentador da Globo precisou passar por uma cirurgia nas cordas vocais após ser diagnosticado com alguns pólipos. A cirurgia foi realizada com sucesso e, depois, ele passou por um período de recuperação até a cobertura da Copa do Mundo.