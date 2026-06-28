Jogadores do Brasil comemoram um dos três gols marcados na vitória sobre a EscóciaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Maiores audiências da Copa na TV aberta:
2º - 19/6/2026 (TV Globo) - BRASIL X HAITI(34 pts)
3º - 13/6/2026 (TV Globo) - BRASIL X MARROCOS (33 pts)
4º - 25/6/2026 (TV Globo) - JAPÃO X SUÉCIA (24 pts)
5º - 15/6/2026 (TV Globo) - ARÁBIA SAUDITA X URUGUAI (23 pts)
6º - 11/6/2026 (TV Globo) - MÉXICO X ÁFRICA SUL (21 pts)
7º - 25/6/2026 (TV Globo) - EQUADOR X ALEMANHA (20 pts)
8º - 26/6/2026 (TV Globo) - URUGUAI X ESPANHA(19 pts)
9º - 17/6/2026 (TV Globo) - INGLATERRA X CROÁCIA (19 pts)
10º - 22/6/2026 (TV Globo) - NORUEGA X SENEGAL (19 pts)
11º - 16/6/2026 (TV Globo) - FRANÇA X SENEGAL (18 pts)
12º - 27/6/2026 (TV Globo) - PANAMÁ X INGLATERRA (18 pts)
13º - 23/6/2026 (TV Globo) - INGLATERRA X GANA (17 pts)
14º - 12/6/2026 (TV Globo) - ESTADOS UNIDOS X PARAGUAI (17 pts)
15º - 14/6/2026 (TV Globo) - COSTA DO MARFIM X EQUADOR (17 pts)
16º - 26/6/2026 (TV Globo) - NORUEGA X FRANÇA (17 pts)
17º - 21/6/2026 (TV Globo) - URUGUAI X CABO VERDE (16 pts)
18º - 15/6/2026 (TV Globo) - BÉLGICA X EGITO (16 pts)
19º - 14/6/2026 (TV Globo) - HOLANDA X JAPÃO (16 pts)
20º - 18/6/2026 (TV Globo) - MÉXICO X CORÉIA SUL (16 pts)
21º - 20/6/2026 (TV Globo) - ALEMANHA X COSTA DO MARFIM (16 pts)
22º - 22/6/2026 (TV Globo) - ARGENTINA X ÁUSTRIA (15 pts)
23º - 24/6/2026 (TV Globo) - REPÚBLICA TCHECA X MÉXICO (14 pts)
24º - 18/6/2026 (TV Globo) - SUÍÇA X BÓSNIA E HERZEGOVINA (14 pts)
25º - 21/6/2026 (TV Globo) - NOVA ZELÂNDIA X EGITO (12 pts)
26º - 23/6/2026 (TV Globo) - COLÔMBIA X CONGO (11 pts)
27º - 25/6/2026 (TV Globo) - TURQUIA X ESTADOS UNIDOS (10 pts)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.