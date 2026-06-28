Carlo Ancelotti, em coletiva de imprensa neste domingo (28)Reprodução / CazéTV
Ancelotti começou a entrevista demonstrando solidariedade à Venezuela, atingida por um terremoto na última quarta-feira (24) que deixou, até o momento, 1450 mortos. Em seguida, opinou que o time vai ao mata-mata com confiança.
"Para o jogo de amanhã, precisamos de muitas coisas. Coração, ideia clara. Temos que estar preparados para todo tipo de adversário em uma eliminatória. Acho que a equipe está preparada, motivada, tem confiança. Nos últimos dois jogos, fomos bem. A equipe está preparada para tudo que pode acontecer amanhã", disse.
O italiano também analisou taticamente a boa partida de Matheus Cunha contra a Escócia, dando a entender que a escalação dele deve ser mantida. "A posição do Matheus Cunha no último jogo nos deu vantagem, porque ela não é tão bem definida no campo, como acho que é muito importante mudar de posição, para não dar muita referência à equipe rival. Os três, Bruno Guimarães, Paquetá e Matheus, fizeram bem nos últimos dois jogos, neste aspecto", ponderou.
Ancelotti ainda opinou que a Copa do Mundo ainda não tem uma seleção que se destaque a ponto de ser a grande candidata ao título. "Sigo convencido que até agora, não há um favorito claro. Pode ser que equipes fizeram melhor que outras nessa primeira fase, mas uma favorita clara, não tenho. Creio que vai ser um Mundial bastante equilibrado", avaliou.
"A rotina antes do jogo vai mudar um pouco. Não muito, mas obviamente, jogar ao meio-dia é diferente. A verdade é que a estrutura desse estádio é muito boa, não vamos sofrer com o calor. Temos que mudar pouco, mas jogadores estão acostumados, sempre treinamos mais ou menos nessa hora. Acredito que não vamos ter problema em jogar o jogo ao meio-dia."
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