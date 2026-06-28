Lee Jae-myung, presidente da Coreia do SulJung Yeon-je / AFP
"No final das contas, o ditado 'a escolha das pessoas é o princípio de todas as coisas' foi provado mais uma vez. Se se valoriza mais os aliados do que a competência e se seleciona uma pessoa incompetente como comandante, o resultado é óbvio como o dia", disparou.
Liderada em campo por Heung-min Son, a Coreia do Sul encerrou sua participação no Mundial com uma vitória e duas derrotas. Ela ficou na terceira posição do grupo A e não conseguiu se classificar ao mata-mata da Copa.
"Dado que uma grande quantidade de impostos dos cidadãos e recursos de apoio nacional são investidos na participação na Copa do Mundo, peço que o Ministério da Cultura, Esportes e Turismo cuide meticulosamente da situação exata deste incidente, análise das causas, medidas para prevenção de recorrência e melhorias."
Já Hong Myung-bo não resistiu à eliminação. O técnico de 57 anos renunciou ao cargo ainda neste domingo (28).
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