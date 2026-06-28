Ronaldo Fenômeno acompanha jogo da Copa do MundoReprodução / Instagram
Ronaldo Fenômeno vê semelhanças de estilo com Mbappé: 'Lembra no auge'
Ex-atacante, de 49 anos, exaltou Lionel Messi
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