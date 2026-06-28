Ronaldo Fenômeno acompanha jogo da Copa do MundoReprodução / Instagram

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Pedro Logato
Rio - Ídolo do futebol mundial, Ronaldo Fenômeno, de 49 anos, foi ultrapassado por Lionel Messi e Kylian Mbappé em gols em Copas do Mundo na edição de 2026. Ao analisar os dois jogadores, o pentacampeão afirmou que o francês tem semelhanças com o seu estilo.
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"Messi é um dos maiores jogadores da história do futebol e ainda hoje é influente e decisivo. Já Mbappé, seu estilo de jogo me lembra o meu próprio no auge. Ele é um dos maiores jogadores de futebol da atualidade e um herdeiro natural das lendas do esporte", disse em entrevista ao jornal francês "L'Équipe".
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Assim como Ronaldo Fenômeno, Kylian Mbappé é um jogador que tem na arrancada uma das características mais marcantes do seu estilo. O francês atuava mais pelo lado, porém, nos últimos anos se tornou centroavante, assim com o brasileiro era.
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"Ambos são, sem dúvida, jogadores que transcendem as estatísticas e merecem ser os maiores artilheiros de todos os tempos da competição", opinou Eterno Camisa 9.
 