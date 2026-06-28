Ayyoub Bouaddi pela seleção de Marrocos - Divulgação / Marrocos

Ayyoub Bouaddi pela seleção de MarrocosDivulgação / Marrocos

Publicado 28/06/2026 17:20

Rio - Um dos destaques do Marrocos na Copa do Mundo, o meia Ayyoub Bouaddi, de apenas 18 anos, vem despertando o interesse de grandes clubes. Além do Real Madrid, o Manchester City deseja a contratação do jovem, que foi um dos melhores em campo na estreia da seleção africana na Copa do Mundo contra o Brasil. As informações são da "ESPN".

Ayyoub Bouaddi atua pelo Lille, da França. Ele nasceu no país europeu, fez toda a base defendendo a seleção francesa, mas optou por jogar profissionalmente pelo Marrocos, nação dos seus pais.

O PSG também deseja a sua contratação, mas o atual clube do atleta de Marrocos prefere que o jovem se transfira para a Premier League em vez de para outro clube francês, caso deixe o clube neste mercado.

Outro clube que também deseja a contratação do jovem é o Arsenal. Ayyoub Bouaddi se profissionalizou em 2023, com apenas 16 anos. No total, entrou em campo em 90 jogos, não anotou nenhum gol e tem três assistências.