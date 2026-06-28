Ayyoub Bouaddi pela seleção de MarrocosDivulgação / Marrocos
City disputa jogador de Marrocos que se destacou contra o Brasil
Jogador, de 18 anos, vem sendo uma das revelações da Copa
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