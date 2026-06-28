Rayan em treino da seleçãoRafael Ribeiro / CBF
Jornal espanhol volta a exaltar Rayan: 'Um dos maiores talentos'
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