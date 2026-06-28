Rayan em treino da seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Rayan em treino da seleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 28/06/2026 11:29 | Atualizado 28/06/2026 11:32

Rio - O atacante Rayan, de 19 anos, voltou a ser exaltado pelo jornal espanhol "AS". A publicação citou a evolução do atacante do Bournemouth na Copa do Mundo. Ele fez a sua estreia na competição contra o Haiti, e depois foi titular contra a Escócia.

"Rayan será titular na partida contra o Japão. Ele está se consolidando como um dos maiores talentos do torneio. Iraola (técnico do Bournemouth) o preparou para o futuro, e Ancelotti soube extrair todo o seu potencial", disse o diário.

A publicação abordou a rápida ascensão de Rayan em sua carreira. Revelado pelo Vasco, o atacante teve um começo excelente no futebol inglês.

"Do Vasco da Gama para a Inglaterra. O projeto de Andoni Iraola no Bournemouth precisava de um ponta criativo e talentoso. O Brasil entende bem disso. A contratação de Rayan, em 27 de janeiro de 2016, foi a mais cara da história do clube.", concluiu.