Técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel lamentou a nova lesão - Henry Nicholls / AFP

Técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel lamentou a nova lesãoHenry Nicholls / AFP

Publicado 28/06/2026 08:40 | Atualizado 28/06/2026 10:56

Inglaterra - Possível adversária do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo, a Inglaterra pode ter o terceiro desfalque na mesma posição: a lateral-direita. Após perder Tino Livramento na preparação para o Mundial e Reece James na segunda partida da fase de grupos, o treinador alemão Thomas Tuchel corre o risco de ficar sem o novo titular da função, Jarrell Quansah, no mata-mata.

A primeira baixa aconteceu a poucos dias do início do Mundial, já com o grupo nos Estados Unidos. Livramento se contundiu durante um treinamento e teve de ser cortado da lista. Contra Gana, foi a vez de Reece James, titular do setor durante o ciclo e as duas primeiras partidas, lesionar o tendão da coxa e virar novo desfalque.

Diante do Panamá, no último sábado (28), Tuchel teve de substituir o novo titular, Jarrell Quansah, por um problema no tornozelo, aos 15 minutos do segundo tempo. Em entrevista após a vitória por 2 a 0 , o treinador lamentou a possível baixa: "Sim, claro. Outra lesão na mesma posição. Vamos ter que correr contra o relógio. Ele disse que já teve esse problema antes. Aguardar melhorar com os dias".

A lateral-direita já vinha sendo polêmica na seleção inglesa mesmo antes das contusões. Isto, pois o comandante alemão escolheu deixar Trent Alexander-Arnold, uma das principais estrelas inglesas do setor nos últimos anos, de fora da convocação para o Mundial. O defensor do Real Madrid entrou para a lista das ausências mais sentidas da Copa do Mundo

Classificada em primeiro lugar no grupo L, a Inglaterra enfrentará a RD Congo na segunda fase do torneio. A bola rola para o confronto nesta quarta-feira (1º), às 13h (de Brasília), no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. Caso vençam seus jogos, ingleses e brasileiros podem se encontrar duas etapas à frente no mata-mata, nas quartas de final.

*Sob supervisão de Raphael Perucci