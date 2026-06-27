Harry Kane e Jude Bellingham brilharam na vit&oacute;ria da Inglaterra sobre o Panam&aacute;William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

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João Alexandre Borges
Estados Unidos - A Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 no MetLife Stadium, em Nova Jersey, neste sábado (27), e avançou ao mata-mata da Copa do Mundo de 2026 como líder do Grupo L. Os gols saíram apenas na etapa complementar, com Jude Bellingham e Harry Kane.
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Harry Kane e Jude Bellingham brilharam na vitória da Inglaterra sobre o Panamá - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Harry Kane, jogador da Inglaterra, comemora seu gol com Jude Bellingham durante a partida entre Panamá x Inglaterra, válida pela terceira rodada do Grupo L da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA de 2026, no Estádio Nova York-Nova Jersey, em East Rutherford, Estados Unidos, neste sábado (27). - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Jude Bellingham, jogador da Inglaterra, e Jose Luis Rodriguez, jogador do Panamá, durante a partida entre Panamá x Inglaterra, válida pela terceira rodada do Grupo L da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA de 2026, no Estádio Nova York-Nova Jersey, em East Rutherford, Estados Unidos, neste sábado (27). - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Jarell Quansah, jogador da Inglaterra, e Jose Luis Rodriguez, jogador do Panamá, durante a partida entre Panamá x Inglaterra, válida pela terceira rodada do Grupo L da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA de 2026, no Estádio Nova York-Nova Jersey, em East Rutherford, Estados Unidos, neste sábado (27). - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Jude Bellingham, jogador da Inglaterra, e Cristian Martinez, jogador do Panamá, durante a partida entre Panamá x Inglaterra, válida pela terceira rodada do Grupo L da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA de 2026, no Estádio Nova York-Nova Jersey, em East Rutherford, Estados Unidos, neste sábado (27). - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Jarell Quansah, jogador da Inglaterra, e Jose Luis Rodriguez, jogador do Panamá, durante a partida entre Panamá x Inglaterra, válida pela terceira rodada do Grupo L da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA de 2026, no Estádio Nova York-Nova Jersey, em East Rutherford, Estados Unidos, neste sábado (27). - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Jude Bellingham, jogador da Inglaterra, e Cristian Martinez, jogador do Panamá, durante a partida entre Panamá x Inglaterra, válida pela terceira rodada do Grupo L da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA de 2026, no Estádio Nova York-Nova Jersey, em East Rutherford, Estados Unidos, neste sábado (27). - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Lance do jogo entre Panamá e Inglaterra - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Partida entre Panamá x Inglaterra, válida pela terceira rodada do Grupo L da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA de 2026, no Estádio Nova York-Nova Jersey, em East Rutherford, Estados Unidos, neste sábado (27). - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Partida entre Panamá x Inglaterra, válida pela terceira rodada do Grupo L da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA de 2026, no Estádio Nova York-Nova Jersey, em East Rutherford, Estados Unidos, neste sábado (27). - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Amir Murillo, jogador do Panamá, durante a partida entre Panamá x Inglaterra, válida pela terceira rodada do Grupo L da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA de 2026, no Estádio Nova York-Nova Jersey, em East Rutherford, Estados Unidos, neste sábado (27). - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Partida entre Panamá x Inglaterra, válida pela terceira rodada do Grupo L da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA de 2026, no Estádio Nova York-Nova Jersey, em East Rutherford, Estados Unidos, neste sábado (27). - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
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Na fase 16-avos de final, a Inglaterra enfrentará a RD Congo, que venceu o Uzbequistão por 3 a 1 e avançou como a terceira colocada do Grupo K. O Panamá, por sua vez, entrou em campo já eliminado e se despede do torneio.

O jogo

A Inglaterra teve mais posse de bola ao longo do primeiro tempo, mas passou longe de ser efetiva. O goleiro Mosquera não precisou fazer nenhuma defesa difícil ao longo da etapa inicial.
Já o Panamá até tinha espaço para atacar quando recuperava a posse, mas faltava caprichar no acabamento para realmente levar perigo. Os panamenhos conseguiram assustar apenas em uma finalização de Puma Rodríguez, que obrigou Pickford a trabalhar, pouco depois da pausa para a hidratação.
Na etapa complementar, a Inglaterra seguia em busca do gol, mas também tomou susto. Afinal, a seleção panamenha recuperou a bola no campo de ataque, e Puma Rodríguez finalizou com perigo para fora.
A Inglaterra respondeu com Harry Kane, que obrigou Mosquera a fazer boa defesa. O primeiro gol, porém, saiu dos pés de Jude Bellingham. Após cobrança de escanteio, o camisa 10 apareceu para finalizar de perna esquerda e abrir o placar aos 17 minutos.
Pouco depois, os ingleses chegaram ao segundo o gol. Bellingham foi acionado e fez o cruzamento na medida para Harry Kane, que completou de cabeça. Na reta final, o Panamá chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento ainda em campo.