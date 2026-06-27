Lance do jogo entre Croácia e Gana - Kevin C. Cox / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Lance do jogo entre Croácia e GanaKevin C. Cox / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 27/06/2026 20:04 | Atualizado 27/06/2026 22:50

Estados Unidos - A Croácia levou a melhor sobre Gana e garantiu a segunda colocação do Grupo L. Neste sábado (27), os croatas venceram a seleção ganesa por 2 a 1 no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Sucic abriu o placar no primeiro tempo. Luckassen deixou tudo igual na etapa complementar, mas Vlasic recolocou os europeus em vantagem.

A seleção croata somou seis pontos no Grupo L. Na fase 16-avos de final, a Croácia vai enfrentar Portugal, que empatou sem gols com a Colômbia e ficou na segunda posição do Grupo K.

Já Gana, que entrou em campo classificada, ficou com quatro pontos e avança à próxima fase como a terceira colocada. A seleção africana vai enfrentar a Colômbia.

O jogo

As duas seleções fizeram um começo de jogo bem morno. Não por acaso, o primeiro grande lance de perigo veio aos 17 minutos, quando Vlasic teve espaço para chutar de fora da área para finalizar. Ele acertou a trave.

O lance mostrou foi reflexo de uma Croácia que já era melhor em campo, mas que ainda precisava criar mais situações perigosas para abrir o placar. O gol croata saiu aos 31 minutos. Sucic recebeu a bola e chutou rasteiro de fora da área para abrir o placar.



Gana, por sua vez, só assustou na reta final, com um chute perigoso de Senemyo. A bola passou muito perto da trave e saiu pela linha de fundo.

Na etapa complementar, Gana pareceu acordar e voltou do intervalo indo para cima da Croácia. A postura foi recompensada, e Luckassen deixou tudo igual no placar. Após cobrança de falta, ele apareceu para completar. O árbitro foi ao monitor do VAR e anunciou que o gol foi legal.

Foi a vez, então, da Croácia acordar. Pouco depois do empate, a Croácia respondeu com um chutaço de Mario Pasalic, que viu o goleiro Asare fazer grande defesa. No entanto, na cobrança de escanteio, Vlasic apareceu para finalizar de cabeça e recolocar a seleção europeia em vantagem.

