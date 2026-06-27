Comemoração de Harry Kane - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Comemoração de Harry KaneWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 27/06/2026 21:59 | Atualizado 28/06/2026 01:22

Estados Unidos - Com 11 gols, Harry Kane se isolou como o maior artilheiro da Inglaterra em Copas do Mundo. Ele quebrou o recorde ao marcar na vitória sobre o Panamá por 2 a 0 no MetLife Stadium, em Nova Jersey, neste sábado (27).

Antes do jogo, o centroavante dividia a marca com Gary Lineker, que somou dez gols com a camisa da seleção inglesa no torneio. O terceiro na lista é Sir Geoff Hurst, com cinco.

Por meio das redes sociais, o perfil da seleção inglesa exaltou Harry Kane. "Ele conseguiu! Harry Kane é o maior artilheiro de nossos Three Lions na Copa do Mundo d da FIFA".

Em relação aos maiores artilheiros da história das Copas, ele está empatado com Jürgen Klinsmann (Alemanha) e Sandor Kocsis (Hungria), que também somam 11 gols em Mundiais.

Junto com os dois, Kane está atrás de: Pelé (12 gols); Just Fontaine (13 gols); Gerd Müller (14 gols); Ronaldo (15 gols); Klose (16 gols); Mbappé (16 gols); e Messi (19 gols).