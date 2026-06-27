O árbitro Wilton Pereira Sampaio durante a partida entre México e África do Sul, a partida inaugural da Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

O árbitro Wilton Pereira Sampaio durante a partida entre México e África do Sul, a partida inaugural da Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 27/06/2026 23:51

A Fifa escalou o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio para o jogo entre Holanda e Marrocos, pela segunda fase da Copa do Mundo, que acontecerá na próxima segunda-feira (29), às 22h (horário de Brasília), em Monterrey, México. Além dele, os também brasileiros Bruno Pires e Bruno Boschilia serão os bandeirinhas.

Esta será a terceira partida do juiz no Mundial. Ele apitou a partida inaugural do torneio, no último dia 11 de junho, entre México e África do Sul, em jogo que ficou marcado por três expulsões. Depois, ele também comandou Noruega x Senegal, em 22 de junho.



A Holanda se classificou à fase eliminatória após passar do grupo F, que também tinha as seleções de Japão, Suécia e Tunísia. Já Marrocos estreou na competição empatando com o Brasil e avançou ao mata-mata após vencer Escócia e Haiti.