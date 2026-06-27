Steve Clarke não é mais o técnico da EscóciaAndy Buchanan / AFP

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João Alexandre Borges
A Associação Escocesa de Futebol anunciou, na noite deste sábado (27), que Steve Clarke renunciou ao cargo de treinador. Ele deixa a seleção após a confirmação de que o país está eliminado da Copa do Mundo.
"Steve levou a Escócia à sua primeira Copa do Mundo masculina em 28 anos (...) e começou a campanha com uma vitória por 1 a 0 contra o Haiti. Derrotas para Marrocos e Brasil relegaram a Escócia ao terceiro lugar do grupo e à eliminação do torneio", escreveu a Associação Escocesa de Futebol.
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O país ainda tinha chances de avançar entre as oito melhores terceiras colocadas. No entanto, outros jogos da última rodada da fase de grupos não ajudaram, e o país deu adeus ao Mundial de 2026.
"A parte mais emocionante desta despedida é pelos meus jogadores, sem os quais não teríamos nenhuma das memórias que acumulamos de 2019 até agora. Eles merecem todos os elogios e a admiração que recebem e foi uma verdadeira honra ser chamado de treinador deles", escreveu o treinador, em carta divulgada pela Associação Escocesa de Futebol.