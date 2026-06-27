Bruno Fernandes, meia de Portugal, durante o jogo contra a Colômbia - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Bruno Fernandes, meia de Portugal, durante o jogo contra a ColômbiaVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 27/06/2026 22:32 | Atualizado 27/06/2026 22:36

Colômbia e Portugal empataram em 0 a 0 na noite deste sábado (27), no estádio Hard Rock, em Miami, pela 3ª rodada do grupo K da Copa do Mundo. O resultado confirmou a classificação das duas seleções à próxima fase. Os sul-americanos ficaram na primeira posição, com sete pontos, e os europeus, no segundo lugar, com cinco pontos. O jogo foi disputado, mas teve mais momentos de superioridade da equipe liderada por James Rodríguez e Jhon Arias.



No outro jogo do grupo, a RD Congo venceu o Uzbequistão de virada por 3 a 1 no estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, e garantiu a terceira colocação da chave, se classificando ao mata-mata pela primeira vez na sua história. Já a equipe asiática se despediu do torneio com três derrotas.

Na segunda fase, a seleção africana vai jogar contra a Inglaterra, na quarta-feira (1º). O Portugal encara a Croácia na próxima quinta-feira (2), enquanto a Colômbia enfrenta a Gana na sexta-feira (3).

fotogaleria

Colômbia 0x0 Portugal

Logo no início do confronto, a Colômbia chegou com perigo: em lançamento, a bola sobrou com Luís Díaz pela esquerda. O jogador arriscou, mas o chute saiu travado, e Córdoba cabeceou por cima. Na sequência, James Rodríguez recebeu pelo mesmo setor e finalizou cruzado, para fora. Enquanto isso, os europeus tentavam chutes de fora da área, com Rúben Neves e Bruno Fernandes, mas sem sucesso.



Os sul-americanos quase abriram o placar aos 16 minutos, em boa chegada de Jhon Arias, que cruzou em direção ao gol, mas o goleiro Diogo Costa afastou a bola. Logo depois, o ex-jogador do Fluminense recebeu ótimo passe de James Rodríguez e finalizou para Rúben Dias afastar quase em cima da linha. Os europeus seguiram circulando a bola, mas sem criar chances perigosas, enquanto os colombianos pisavam na área adversária com mais frequência.



Até que aos 38 minutos, Portugal conseguiu dar uma resposta: Pedro Neto acionou Cancelo na direita e o lateral cruzou rasteiro para Bruno Fernandes na linha da pequena área; o meia chutou, exigindo grande defesa de Vargas. A seleção de Roberto Martínez ainda chegaria novamente com chute de João Félix por cima do gol. Depois, já nos acréscimos, James Rodríguez arriscou da intermediária, para boa defesa de Diogo Costa.

Na volta do intervalo, Portugal tentou chegar com cruzamento de Dalot e cabeçada de João Félix, mas bola foi por cima do gol. A Colômbia, na sequência, respondeu com chutes de longe de Lerma e Jhon Arias. Em outra grande chance dos sul-americanos, James Rodríguez acionou Santiago Arias na direita, que cruzou para Richard Ríos finalizar perto da trave esquerda de Diogo Costa. O time comandado por Nestor Lorenzo seguiu pressionando através de arremates de Jhon Arias e Puerta.

O time colombiano seguiu mais em cima, com James Rodríguez criando chances. Pelo lado dos europeus, Dalot finalizou aos 33 minutos, sem muito perigo. No fim da partida, o colombiano Muñoz cruzou e Diogo Costa tirou em cima da linha; logo depois, Luis Suárez chutou por cima do travessão. Já nos acréscimos, Davinson Sánchez marcou de cabeça, mas o juiz anulou o gol por impedimento milimétrico.

RD Congo 3x1 Uzbequistão

A partida começou com o Uzbequistão chegando mais ao ataque. Logo no primeiro minuto, o atacante Shomurodov empurrou para o fundo das redes, aproveitando rebote do goleiro, mas o gol foi anulado por impedimento. Na sequência, aos nove minutos, os asiáticos abriram o placar com um golaço: Mozgovoy passou de calcanhar para Shomurodov, que encobriu o goleiro Nzau.



Depois disso, a RD Congo passou a controlar mais a bola e marcou com Mbuku, que recebeu dentro da área e chutou, mas o lance foi anulado por falta do próprio autor do gol no início da jogada.



Depois da pausa para hidratação, a equipe africana manteve mais posse de bola. No entanto, foi o Uzbequistão que quase chegou ao segundo: em saída errada da RD Congo, Nasrullaev cruzou em direção ao gol, e Mpasi fez uma defesa acrobática para afastar o perigo. A seleção africana teve uma chance nos acréscimos: uma bola levantada na área sobrou para Mbemba, que arriscou para fora.

Aos cinco minutos do segundo tempo, Shomurodov recebeu a bola e tentou outro chute de cobertura, mas dessa vez, ela saiu por cima do gol. A RD Congo teve mais posse no início da etapa complementar, abusando de cruzamentos. Em uma das chegadas, Mbuku chutou e Nematov defendeu; na sobra, Mayele, impedido, cabeceou para fora.

Até que aos 20 minutos, depois de muita insistência, Wissa foi derrubado por Khusanov na área. O jogador que sofreu a falta bateu e empatou para a RD Congo. A equipe africana seguiu pressionando e chegou à virada aos 32 minutos, com Mayele saindo livre na cara do goleiro e empurrando ao fundo do gol. Nos acréscimos, Wissa recebeu na entrada da área e chutou rasteiro para fazer o terceiro matar a partida.