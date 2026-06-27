Raphinha em campo pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Raphinha em campo pela seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 27/06/2026 17:53 | Atualizado 27/06/2026 17:54

Estados Unidos - O atacante Raphinha não viaja com a delegação do Brasil para Houston, no Texas, onde acontecerá a partida contra o Japão. Ele permanece em Nova Jersey para dar sequência ao tratamento da lesão muscular na região posterior da coxa direita . A informação foi divulgada primeiro pelo 'Lance!'.

Raphinha se machucou durante o jogo contra o Haiti, que terminou com vitória da seleção brasileira por 3 a 0, em 19 de junho. Naquela ocasião, o atacante precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo.



A tendência é que Rayan seja mais uma vez escolhido para a vaga do camisa 11. O cria do Vasco substituiu Raphinha no jogo contra o Haiti e foi titular na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia.

Brasil e Japão vão se enfrentar na segunda-feira (29), a partir das 14h (de Brasília), no NRG Stadium. Quem levar a melhor avança às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.