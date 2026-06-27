Raphinha em campo pela seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Raphinha não viaja com a seleção brasileira para jogo contra o Japão
Partida acontecerá em Houston, no Texas
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