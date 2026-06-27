Gabigol em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos

Gabigol em treino do SantosRaul Baretta/ Santos

Publicado 27/06/2026 14:50

Rio - O atacante Gabigol, de 29 anos, que defende o Santos, afirmou que tinha plena confiança que Neymar seria convocado por Carlo Ancelotti para fazer parte do grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Na opinião do centroavante, o camisa 10 não tinha essa certeza.

"Eu tinha certeza de que o Neymar ia para a Copa, ele não", disse o atacante em entrevista ao narrador Cleber Machado no "Esporte Record".

Ao relembrar a Copa de 2022, quando Tite era treinador da seleção brasileira, Gabigol afirmou que merecia ter recebido uma oportunidade naquela competição.

"Como um jogador ganha duas Libertadores, é artilheiro e não vai para a Copa? Eu poderia ter ajudado", afirmou Gabigol, que foi herói do título do Flamengo naquela temporada.