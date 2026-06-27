Rayan ao lado de Carlo Ancelotti Rafael Ribeiro / CBF
Jornal espanhol aponta Rayan como 'surpresa' da Copa do Mundo
Atacante, de 19 anos, deverá ser titular contra o Japão
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