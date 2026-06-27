Rayan ao lado de Carlo Ancelotti - Rafael Ribeiro / CBF

Rayan ao lado de Carlo Ancelotti Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 27/06/2026 08:00

Rio - Em alta com Carlo Ancelotti, o atacante Rayan, de 19 anos, foi apontado pelo jornal espanhol "AS" como uma das grandes surpresas da Copa do Mundo. O atacante do Bournemouth se tornou titular da seleção brasileira com a lesão de Raphinha.

"O ponta-direita do Bournemouth já se destacou nesta temporada sob o comando de Andoni Iraola na Premier League. Agora, após a lesão de Raphinha, o jogador continua a ter a confiança de Carlo Ancelotti", disse o diário.

A publicação destacou que Rayan deverá ser titular da Seleção novamente na partida contra o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo.

"No último treino de ontem, o jogador foi um dos titulares que continuou a testar-se em campo. A expectativa é que ele seja titular novamente sob o comando do técnico da seleção italiana na partida contra o Japão", concluiu.

Valendo uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil entra em campo em Houston, nos Estados Unidos, na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), contra o Japão.