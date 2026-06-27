Fabrício Bruno falhou no jogo entre Japão e Brasil, em outubro de 2025Yuichi Yamazaki / AFP

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Gabriel Salotti
O Brasil reencontra o Japão na próxima segunda-feira (29), pela segunda fase da Copa do Mundo, menos de um ano após as duas equipes se enfrentarem, em 14 de outubro de 2025. A partida amistosa terminou com vitória dos japoneses por 3 a 2 e serviu para o técnico Carlo Ancelotti fazer escolhas decisivas na montagem do elenco para o Mundial, devido a falhas individuais dos atletas.

Na ocasião, os brasileiros saíram na frente com gols de Paulo Henrique, lateral-direito do Vasco, e Gabriel Martinelli, atacante do Arsenal, ainda no primeiro tempo. No entanto, o Japão, comandado por Hajime Moriyasu, conseguiu a virada na segunda etapa após falhas graves de atletas do Brasil.

Aos seis minutos, o zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, caiu ao tentar um passe dentro da área, dando a bola de presente para Minamino diminuir a diferença no placar. Depois, Nakamura desviou uma bola levantada na área e o defensor brasileiro empurrou contra a própria rede, empatando o duelo. Na sequência, em novo cruzamento, Ueda cabeceou em cima de Hugo Souza, que não conseguiu defender.
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A reação foi imediata. Na coletiva após o duelo, Ancelotti, que disputava seu sexto jogo pela Seleção, falou dos erros individuais do time e disse que "não está tudo bem". "Até o erro do Fabrício, o jogo estava bem controlado. Depois, tenho muito claro o que passou: a equipe caiu mentalmente depois do primeiro erro. Isso foi o maior erro. Afetou demais", afirmou.

"Os erros individuais não afetam a presença de um jogador na equipe. O que temos que avaliar é a reação da equipe depois do primeiro erro, que não foi boa porque perdemos um pouco do equilíbrio no campo. É uma boa aula para o futuro", concluiu.

Depois da partida, Fabrício Bruno perdeu espaço na disputa pela zaga. O jogador chegou a ser convocado novamente para os jogos contra Senegal e Tunísia, mas depois, não apareceu mais nas listas de Ancelotti, que optou por Bremer e Léo Pereira. Já o goleiro Hugo Souza seguiu disputando o posto de terceiro goleiro com Bento, mas ambos acabaram perdendo para Weverton na convocação final.
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Oito meses após o resultado negativo, o Brasil busca a redenção contra o Japão na segunda-feira (29), no estádio NRG, em Houston, Texas, às 14h (horário de Brasília).