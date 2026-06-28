Eustáqui se emocionou em entrevista - Reprodução / X

Eustáqui se emocionou em entrevistaReprodução / X

Publicado 28/06/2026 20:27 | Atualizado 28/06/2026 20:49

O meia Stephen Eustáquio, do Canadá, se emocionou em entrevista após a vitória da sua seleção contra a África do Sul por 1 a 0 , neste domingo (28), pela segunda fase da Copa do Mundo. Autor do único gol da partida, o jogador de 29 anos foi questionado sobre os sentimentos em relação à família e lacrimejou na resposta.

"Tudo o que eu faço é pela minha família, pelos meus pais, pela minha namorada, pela minha filha

Pelo meu irmão. Pelos meus amigos que ficaram no país", disse.



A história de Eustáquio é emocionante. Filho de portugueses, ele perdeu a mãe em 2023 para um câncer no cérebro e o pai, em 2024, devido a um ataque cardíaco. Apesar disso, ele superou traumas, se tornando um dos líderes da sua seleção e do seu time, o Los Angeles FC.

O atleta também comentou sobre o gol da vitória, marcado nos acréscimos do segundo tempo. "Acho que foi um gol incrível, mas, quando chutei, senti como se todo mundo tivesse chutado comigo. Eles colocaram um pouco de força ali e a bola foi direto para o fundo da rede. Então, estou muito feliz."



Agora, o Canadá aguarda o resultado do jogo entre Holanda e Marrocos, nesta segunda-feira (29), às 22h, para conhecer o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo.