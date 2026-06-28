Marquinhos, em coletiva de imprensa neste domingo (28)Reprodução / CazéTV
"A gente chega muito confiante. É um jogo que vai ser muito difícil. Estamos prontos para isso. Com a experiência de outras Copas, a gente vê o quanto é importante crescer nos momentos certos da competição. É um jogo único, com tudo que envolve uma Copa do Mundo e os detalhes do jogo. O time vem crescendo nos últimos jogos. Um primeiro jogo, talvez, não dos melhores, o segundo melhor que o primeiro e o terceiro já melhor que os outros. Que a gente continue nessa crescente, independente de quem esteja em campo", disse.
"De lá para cá, a gente mudou bastante também. Crescemos em quesito de time, nos últimos jogos também crescemos na Copa do Mundo, então é uma situação totalmente diferente que as duas equipes chegam para esse jogo de mata-mata. Então, é trazer o que a gente pôde aprender de lá até aqui. Analisamos a equipe japonesa nos últimos dias, sabemos que são muito qualificados. Temos nossa estratégia para o jogo de amanhã, tentando explorar o máximo que a gente pode explorar, tentar anular o que temos de anular de pontos fortes que eles têm."
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