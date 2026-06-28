Marquinhos, em coletiva de imprensa neste domingo (28) - Reprodução / CazéTV

Marquinhos, em coletiva de imprensa neste domingo (28)Reprodução / CazéTV

Publicado 28/06/2026 18:39

O zagueiro Marquinhos afirmou que a seleção brasileira chega "muito confiante" para o jogo contra o Japão, na segunda fase da Copa do Mundo. Em coletiva de imprensa realizada neste domingo (28), o defensor destacou a evolução da equipe nos últimos jogos e revelou que a escalação do técnico Carlo Ancelotti para o confronto decisivo deve ser definida nas próximas horas.



"A gente chega muito confiante. É um jogo que vai ser muito difícil. Estamos prontos para isso. Com a experiência de outras Copas, a gente vê o quanto é importante crescer nos momentos certos da competição. É um jogo único, com tudo que envolve uma Copa do Mundo e os detalhes do jogo. O time vem crescendo nos últimos jogos. Um primeiro jogo, talvez, não dos melhores, o segundo melhor que o primeiro e o terceiro já melhor que os outros. Que a gente continue nessa crescente, independente de quem esteja em campo", disse.

O capitão da Seleção também lembrou o amistoso contra o Japão em outubro de 2025, a última vez que as seleções se enfrentaram. Na ocasião, a partida terminou no placar de 3 a 2 para o time asiático. Na visão do jogador, o contexto daquele confronto é diferente do momento atual.



"De lá para cá, a gente mudou bastante também. Crescemos em quesito de time, nos últimos jogos também crescemos na Copa do Mundo, então é uma situação totalmente diferente que as duas equipes chegam para esse jogo de mata-mata. Então, é trazer o que a gente pôde aprender de lá até aqui. Analisamos a equipe japonesa nos últimos dias, sabemos que são muito qualificados. Temos nossa estratégia para o jogo de amanhã, tentando explorar o máximo que a gente pode explorar, tentar anular o que temos de anular de pontos fortes que eles têm."

Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 14h, no estádio de Houston, buscando uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.