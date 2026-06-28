Jesse Marsch reuniu jogadores no meio do campo do estádio de Los Angeles - Reprodução / CazéTV

Jesse Marsch reuniu jogadores no meio do campo do estádio de Los AngelesReprodução / CazéTV

Publicado 28/06/2026 21:33

O técnico do Canadá, Jesse Marsch, reuniu o elenco no campo do estádio de Los Angeles, logo após a vitória da equipe sobre a África do Sul neste domingo (28), e fez um discurso aos atletas. A equipe norte-americana conseguiu marcar o único gol do jogo nos acréscimos, depois de uma partida equilibrada.

"Vocês estão jogando com agressividade e qualidade. Vocês estão mostrando o caráter de vocês. Vocês são heróis canadenses. As crianças deste país deveriam sentir orgulho. Vocês devem se orgulhar de nunca terem desistido", esbravejou, rodeado pelos jogadores.



Eustáquio marcou o único gol da partida aos 47 minutos do segundo tempo. Esta é a primeira vez da seleção canadense nas oitavas de final do Mundial.

Agora, a equipe aguarda o resultado do jogo entre Holanda e Marrocos, nesta segunda-feira (29), às 22h, para conhecer o seu adversário na próxima fase da Copa do Mundo.