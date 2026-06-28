Eustáquio, à esquerda, marcou o gol da vitória - Divulgação / Seleção do Canadá

Eustáquio, à esquerda, marcou o gol da vitóriaDivulgação / Seleção do Canadá

Publicado 28/06/2026 17:58

O Canadá venceu a África do Sul por 1 a 0 na tarde deste domingo (28), no estádio SoFi, em Los Angeles, no primeiro jogo da segunda fase da Copa do Mundo, e avançou às oitavas de final do torneio pela primeira vez em sua história. A equipe de Jesse Marsch conseguiu a vitória após uma partida disputada, com a seleção norte-americana passando a maior parte do jogo marcando os adversários, mas criando chances de perigo em velocidade. O time chegou ao gol apenas nos acréscimos do segundo tempo, com Eustáquio.

Na próxima fase, os canadenses enfrentam o vencedor de Holanda x Marrocos, que acontece nesta segunda-feira (29), às 22h.

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O jogo

A partida começou com as duas equipes alternando a posse de bola e buscando encontrar espaços para atacar. A África do Sul chutou primeiro com Mokoena arriscando da intermediária, para defesa de Crépeau, e logo depois, Eustáquio finalizou de longe, por cima do gol.



Depois disso, os sul-africanos passaram a trabalhar a bola no início do confronto, enquanto os canadenses tentaram impor dificuldades marcando o adversário e saindo em contra-ataques. Em meio às estratégias distintas, os norte-americanos conseguiam pisar mais na área rival, gerando perigo através de bolas levantadas. Em duas dessas ocasiões, Jonathan David finalizou para fora e Cornelius furou uma cabeçada.



Os times voltaram da pausa para hidratação sem mudanças em suas táticas. Aos 34 minutos, o Canadá chegou após recuperar bola no ataque; Oluwaseyi recebeu na área e chutou para Ronwen Williams defender. Então, na reta final da primeira etapa, os norte-americanos tentaram subir mais o time e quase abriram o placar aos 43 minutos: após escanteio, Bombito cabeceou e Modiba tirou em cima da linha. Na sequência, o time sul-africano conseguiu afastar a bola.

Na volta do intervalo, as equipes seguiram com suas estratégias: a África do Sul teve mais a bola, enquanto o Canadá marcava em cima. Aos 16 minutos, o sul-africano Appollis recebeu na entrada da área, limpou a marcação, deixando Buchanan no chão, e finalizou com perigo, à esquerda do gol. Na sequência, em contra-ataque dos norte americanos, Sigur fez passe em profundidade para Oluwaseyi, que chutou, mas o goleiro Ronwen Williams defendeu na saída. Mbozaki afastou o perigo, antes de Jonathan David chegar.

Então, o time sul-africano conseguiu pisar mais na área adversária, mas o jogo seguiu disputado, com chegadas para ambos os lados. Os canadenses, no entanto, melhoraram após a entrada de Alphonse Davies, passando a impor pressão no adversário. A África do Su respondeu com Appollis arriscando da entrada da área, para boa defesa de Crépeau.

As duas seleções fizeram uma trocação franca no fim da partida, com idas e vindas nos ataques. Até que nos acréscimos, a defesa sul-africana afastou uma bola da área; Eustáquio dominou a sobra e chutou para abrir o placar.