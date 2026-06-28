Ancelotti em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Ancelotti em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 28/06/2026 13:05

Rio - A seleção brasileira realizou neste domingo (28) em Houston, nos Estados Unidos, o último treino antes da partida contra o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo. A tendência é que Carlo Ancelotti repita pela primeira vez uma escalação desde que a equipe pentacampeã entrou em campo pela competição.

A tendência é que Rayan continue como titular, assim como foi na vitória sobre a Escócia por 3 a 0. Luiz Henrique e Endrick, outras opções, devem seguir no banco de reservas para a partida diante dos japoneses.

O Brasil deve ir para campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

A única ausência na atividade foi Raphinha, que nem viajou para Houston, e segue se recuperação de lesão na coxa direita. Neymar deverá ser relacionado novamente e ficar no banco de reservas.

Valendo uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil entra em campo em Houston, nos Estados Unidos, na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), contra o Japão.