Ancelotti em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
Rio - A seleção brasileira realizou neste domingo (28) em Houston, nos Estados Unidos, o último treino antes da partida contra o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo. A tendência é que Carlo Ancelotti repita pela primeira vez uma escalação desde que a equipe pentacampeã entrou em campo pela competição.
LEIA MAIS: Veja classificação, resultados e próximos jogos da Copa do Mundo
A tendência é que Rayan continue como titular, assim como foi na vitória sobre a Escócia por 3 a 0. Luiz Henrique e Endrick, outras opções, devem seguir no banco de reservas para a partida diante dos japoneses.
LEIA MAIS: Jornal espanhol volta a exaltar Rayan: 'Um dos maiores talentos'
O Brasil deve ir para campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.
LEIA MAIS: 'Supercomputador' indica Brasil favorito contra o Japão; veja palpites
A única ausência na atividade foi Raphinha, que nem viajou para Houston, e segue se recuperação de lesão na coxa direita. Neymar deverá ser relacionado novamente e ficar no banco de reservas.
Valendo uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil entra em campo em Houston, nos Estados Unidos, na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), contra o Japão.
fotogaleria
Ancelotti em treino da seleção brasileira
Em busca da artilharia do Mundial, Vini Jr já acumula quatro gols