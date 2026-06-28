Ancelotti em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Ancelotti mantém escalação em último treino do Brasil antes do Japão
Seleção entra em campo nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília)
Presidente da Coreia do Sul chama técnico da seleção de incompetente
Mandatário Lee Jae-myung ainda cobrou investigações das autoridades pelo desempenho ruim da equipe na Copa do Mundo
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Seleção venceu a África do Sul por 1 a 0 na segunda fase da Copa do Mundo
Herói da classificação do Canadá se emociona em entrevista após jogo
Autor do único gol da vitória contra a África do Sul, Eustáquio perdeu os pais em 2023 e 2024
Ancelotti exalta experiência dos atletas do Brasil antes de decisão
Técnico também analisou taticamente a função de Matheus Cunha na equipe e comentou sobre Neymar
Marquinhos ressalta evolução da Seleção antes do mata-mata da Copa
Em coletiva de imprensa, zagueiro avaliou momento do time de Carlo Ancelotti e lembrou de amistoso contra o Japão em 2025
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