Com chaveamento e duelos definidos para o mata-mata da Copa do Mundo, chegou o momento das previsões. O 'supercomputador' da Opta, que aposta nas estatísticas para analisar os favoritos nos jogos da segunda fase, apostou no Brasil (68,3%) para se classificar contra o Japão (31,7%). Além disso, colocou Argentina, Inglaterra e França como amplas favoritas, com mais de 80% de chances de passar.
Segundo a análise, o confronto que guarda o maior favoritismo é o dos argentinos, contra a estreante Cabo Verde. Apesar da campanha histórica da seleção africana na fase de grupos, o 'supercomputador' colocou os sul-americanos com 86,2% de probabilidade de classificação, contra 13,8% dos cabo-verdianos.
A Inglaterra, com 83,6% de chances de eliminar a RD Congo, é a segunda maior favorita. Logo atrás, a França recebeu 81,6% de favoritismo diante da Suécia. Espanha, Alemanha e Estados Unidos são outras das principais candidatas à classificação, de acordo com a máquina.
Por outro lado, o 'supercomputador' indicou amplo equilíbrio em dois confrontos. Egito e Austrália protagonizam o maior deles, com 54% para a primeira e 46% para a segunda. Logo acima, Bélgica e Senegal dividem 56,7% e 43,4% de chances, respectivamente.
Veja as previsões do 'supercomputador'
Argentina 86,2% x 13,8% Cabo Verde Inglaterra 83,6% x 16,4% RD Congo França 81,6% x 18,4% Suécia Espanha 79% x 21% Áustria Alemanha 78,5% x 21,5% Paraguai Estados Unidos 78,4% x 21,6% Bósnia Noruega 68,5% x 31,5% Costa do Marfim Brasil 68,3% x 31,7% Japão Canadá 67,7% x 32,3% África do Sul Portugal 67,1% x 32,9% Croácia Suíça 66,5% x 33,5% Argélia Colômbia 65,4% x 34,6% Gana Holanda 61% x 39% Marrocos México 60,4% x 39,6% Equador Bélgica 56,7% x 43,4% Senegal Egito 54% x 46% Austrália
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