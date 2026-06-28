Torcedor não acompanha partidas nos EUA, pois teve seu visto negado - Reprodução / Instagram @lumumbaveaofficiel

Torcedor não acompanha partidas nos EUA, pois teve seu visto negadoReprodução / Instagram @lumumbaveaofficiel

Publicado 28/06/2026 10:50 | Atualizado 28/06/2026 10:54

Lumumba Vea , como é chamado o torcedor congolês Michel Kuka Mboladinga, comemorou a classificação de RD Congo para o mata-mata da Copa do Mundo em grande estilo. Porém, conhecido por se comportar como uma estátua durante as partidas, em tributo ao líder anti-colonial Patrice Lumumba, o 'sósia' teve o visto negado e não acompanha a seleção nos Estados Unidos.

O torcedor esteve na segunda partida de RD Congo no torneio, contra a Colômbia, no México, após perder a estreia por causa surto de Ebola que ocorre no país africano. Motivado a acompanhar a seleção durante todo o Mundial, Lumumba Vea tentou tirar o visto para entrar nos Estados Unidos.

Entretanto, de acordo com o jornal francês 'L'Équipe', ele não teve o visto aprovado e, por isso, não pôde estar em Atlanta, no último sábado (27), para assistir à vitória sobre o Uzbequistão , que selou a vaga no mata-mata. Da mesma forma, não poderá comparecer ao duelo contra a Inglaterra, na próxima quarta-feira (1º).

Mesmo assim, Lumumba Vea não deixou de comemorar a classificação para a segunda fase. Em vídeo, o 'sósia' aparece dançando em casa noturna, ao lado de outros congoleses. Como nos estádios, vestiu um terno com as cores do país e despertou elogios nas redes sociais: "ele tem o molho".

Veja vídeo: Lumumba Vea celebra classificação da RD Congo