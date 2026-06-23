Torcedor não assistiu à estreia por causa do surto de ebola na RD Congo - Reprodução / Instagram @lumumbaveaofficiel

Torcedor não assistiu à estreia por causa do surto de ebola na RD CongoReprodução / Instagram @lumumbaveaofficiel

Publicado 23/06/2026 16:53

México - O duelo entre RD Congo e Colômbia, nesta terça-feira (23), às 23h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo K, terá a presença do ilustre torcedor congolês Lumumba Vea no Estádio de Guadalajara. Liberado da quarentena após um surto de ebola na nação africana, o 'sósia' já desembarcou em território mexicano e irá acompanhar a seleção pela primeira vez nesta Copa do Mundo.

Lumumba Vea, cujo nome original é Michel Kuka Mboladinga, ficou famoso por se caracterizar como o ex-líder do país, Patrice Lumumba, com terno e gravata nas cores da bandeira, e permanecer imóvel durante os 90 minutos das partidas da seleção. Com sua postura incansável de estátua, o torcedor viralizou nas redes sociais durante a Copa Africana de Nações, entre dezembro de 2025 e janeiro deste ano. Veja vídeo:

WATCH: A DRC supporter stands in tribute to Patrice Lumumba for 90 minutes, till the end of the game.#UBCAFCON25 #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/CZ9xsyIhFI — UBC UGANDA (@ubctvuganda) December 30, 2025

Uma das figuras mais importantes da história do RD Congo, Patrice Lumumba foi um líder anticolonial na luta contra a dominação da Bélgica. Quando conseguiu a independência, o político e sindicalista assumiu o posto de primeiro-ministro, mas durou poucas semanas no cargo, pois foi assassinado em setembro de 1960. Hoje, seu legado segue vivo nos tributos do 'sósia'.

Lumumba Vea não pôde ir à estreia da seleção congolesa nesta Copa do Mundo — o empate histórico diante de Portugal — por causa das restrições sanitárias da viagem, em virtude do surto de ebola que 'estourou' na RD Congo às vésperas do torneio. Agora, o torcedor conseguiu regularizar sua situação e já desembarcou em Guadalajara, no México, para acompanhar a segunda partida da campanha. Confira:



