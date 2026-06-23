Roberto Martínez, técnico da seleção portuguesa - AFP

Roberto Martínez, técnico da seleção portuguesaAFP

Publicado 23/06/2026 16:43 | Atualizado 23/06/2026 16:57

Estados Unidos - Técnico de Portugal, Roberto Martínez enalteceu a goleada por 5 a 0 sobre o Uzbequistão , nesta terça-feira (23), pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo. O comandante valorizou o empenho dos jogadores, que dominaram a partida do início ao fim.

“Foi a resposta que queríamos. Há momentos em que precisamos de jogos como aquele primeiro para podermos crescer no torneio. Hoje, vimos uma equipe com a mesma atitude, o mesmo esforço, mas com mais maturidade”, disse o treinador, em entrevista logo após o confronto.



“Fico muito contente, eles merecem o resultado”, complementou.

Os portugueses vinham de uma estreia decepcionante no Mundial. Na rodada de abertura, jogaram mal e ficaram no empate por 1 a 1 com a RD Congo . A atuação abaixo do esperado rendeu várias críticas ao elenco durante a semana. Agora, ao que tudo indica, as coisas voltaram aos trilhos.

O brilho de Cristiano Ronaldo



Roberto Martínez rasgou elogios a Cristiano Ronaldo, que fez dois gols e se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições da Copa do Mundo : “Os movimentos dele são os melhores dentro da área. Hoje a bola entrou e ele continuou gerando oportunidades até o fim. Isso é o mais interessante”.

Como está o Grupo K?

Com a vitória, Portugal chegou a quatro pontos e assumiu, ao menos momentaneamente, a liderança do Grupo K. A seleção pode ser ultrapassada pela Colômbia, que soma três e ainda entra em campo contra a RD Congo, nesta terça-feira (23), às 23h (de Brasília). Uzbequistão é lanterna, zerado. Agora, os portugueses viram a chave para encarar os colombianos, sábado (27), às 20h30, em Miami.