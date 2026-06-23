Roberto Martínez, técnico da seleção portuguesaAFP
Técnico de Portugal valoriza goleada sobre o Uzbequistão: 'Muito contente'
Roberto Martínez elogiou os jogadores e enfatizou: 'Resposta que queríamos'
'Sósia' da RD Congo irá ao estádio pela primeira vez na Copa, diante da Colômbia
Torcedor ficou conhecido por homenagear, como uma 'estátua viva', o antigo líder congolês Patrice Lumumba
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Zagueiro sofre lesão no joelho e vai desfalcar a Argentina contra a Jordânia
Defensor sofreu uma pancada no joelho durante a vitória sobre a Áustria
Cristiano Ronaldo vê 'semana difícil', mas celebra recorde: 'Estamos de volta'
Atacante se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições da Copa do Mundo
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Cristiano Ronaldo brilha, e Portugal goleia o Uzbequistão na Copa do Mundo
Craque balançou a rede duas vezes e se tornou o primeiro a marcar em seis edições do torneio
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