Cristian Romero em Argentina x Áustria, na segunda rodada da Copa do Mundo 2026 - Foto: Hugo Rivera

Cristian Romero em Argentina x Áustria, na segunda rodada da Copa do Mundo 2026 Foto: Hugo Rivera

Publicado 23/06/2026 16:22

Estados Unidos - A Argentina ganhou um desfalque para a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O zagueiro Cristian Romero, de 28 anos, machucou o joelho direito na vitória por 2 a 0 sobre a Áustria, na última segunda-feira (22). Ele passará por exames, mas já é baixa certa contra a Jordânia, no próximo sábado (27). A expectativa é que o defensor possa voltar ao time para a fase mata-mata do Mundial.



Não é a primeira vez que Romero sofre com problemas físicos. No dia 12 de abril, na partida do Tottenham contra o Sunderland, pela Premier League, ele sofreu uma entorse no ligamento lateral do joelho. O defensor se apresentou à seleção ainda em recuperação e foi liberado pelo departamento médico para voltar aos treinos.



Na ocasião, o lance ocorreu no início da segunda etapa. O zagueiro do Tottenham sofreu uma pancada no joelho e foi substituído aos 12 minutos para a entrada de Otamendi. Após o duelo, Romero falou sobre o ocorrido e tranquilizou os torcedores:



"Eu sabia que isso poderia acontecer comigo. Tive um pequeno problema ali, senti de novo, mas em 3 ou 4 dias estarei bem novamente, então é isso. Não é nada sério. Vou manter a cabeça erguida e voltarei mais forte do que antes", disse o defensor na zona mista após a vitória sobre a Áustria.



Já classificada, a Argentina enfrentará a Jordânia no próximo sábado (27), pela última rodada do Grupo J. A partida será às 23h (de Brasília), no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos.

