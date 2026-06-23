Cristian Romero em Argentina x Áustria, na segunda rodada da Copa do Mundo 2026 Foto: Hugo Rivera
Não é a primeira vez que Romero sofre com problemas físicos. No dia 12 de abril, na partida do Tottenham contra o Sunderland, pela Premier League, ele sofreu uma entorse no ligamento lateral do joelho. O defensor se apresentou à seleção ainda em recuperação e foi liberado pelo departamento médico para voltar aos treinos.
"Eu sabia que isso poderia acontecer comigo. Tive um pequeno problema ali, senti de novo, mas em 3 ou 4 dias estarei bem novamente, então é isso. Não é nada sério. Vou manter a cabeça erguida e voltarei mais forte do que antes", disse o defensor na zona mista após a vitória sobre a Áustria.
Já classificada, a Argentina enfrentará a Jordânia no próximo sábado (27), pela última rodada do Grupo J. A partida será às 23h (de Brasília), no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos.
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