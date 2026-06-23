Uniforme que seria utilizado pelos goleiros na partida contra a Escócia - Reprodução / Fifa

Uniforme que seria utilizado pelos goleiros na partida contra a EscóciaReprodução / Fifa

Publicado 23/06/2026 15:00 | Atualizado 23/06/2026 15:02

Estados Unidos - A seleção brasileira terá uma mudança de última hora no uniforme para a partida decisiva contra a Escócia, nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Segundo o portal 'ge', os goleiros Alisson, Ederson e Weverton não usarão mais o conjunto vermelho previsto inicialmente pela Fifa e entrarão em campo com a vestimenta verde.



A alteração ocorreu após um pedido do presidente da CBF, Samir Xaud, que vetou o uniforme vermelho. O dirigente já havia tomado medida semelhante em 2025, quando interrompeu a produção de uma camisa da Seleção em parceria com a Jordan, negando qualquer motivação política para a decisão.



Embora a Fifa defina os uniformes com antecedência e com base em formulários enviados pelas confederações, ajustes podem ser feitos nas reuniões de coordenação antes das partidas. Como a delegação brasileira tinha o kit verde disponível e não havia conflito de cores com a Escócia, a entidade autorizou a troca.



Para os jogadores de linha, não houve mudanças. O Brasil entrará em campo com a camisa amarela, calções e meiões brancos.

