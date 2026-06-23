Thomas Tuchel é o técnico da seleção inglesaHenry Nicholls / AFP
"Acho que isso interrompe e muda a identidade de uma partida de futebol. Havia pausas para hidratação antes, quando estava muito quente, mas elas eram mais curtas. Agora, a partida é dividida quase em quatro quartos e muda a dinâmica do jogo mais do que eu imaginava", disse.
Tuchel já havia chamado atenção ao reclamar da posição dos fotógrafos durante a cerimônia dos hinos antes da estreia, no jogo entre Inglaterra e Croácia, na última quarta-feira (17). Os comentários surtiram efeito e a Fifa mudou o local designado aos profissionais.
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