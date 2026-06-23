Thomas Tuchel é o técnico da seleção inglesaHenry Nicholls / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, opinou sobre as paradas para hidratação durante as partidas da Copa do Mundo. Em coletiva de imprensa antes do jogo entre a seleção europeia e Gana, nesta terça-feira (23), o treinador afirmou que as interrupções travam o ritmo das partidas.

"Acho que isso interrompe e muda a identidade de uma partida de futebol. Havia pausas para hidratação antes, quando estava muito quente, mas elas eram mais curtas. Agora, a partida é dividida quase em quatro quartos e muda a dinâmica do jogo mais do que eu imaginava", disse.
LEIA MAIS: Confira a tabela da Copa do Mundo
"Como treinador, gosto de ter influência e de ter a minha equipe unida, mas, no geral, acho que gosto mais de futebol quando se joga uma partida só", concluiu.

Tuchel já havia chamado atenção ao reclamar da posição dos fotógrafos durante a cerimônia dos hinos antes da estreia, no jogo entre Inglaterra e Croácia, na última quarta-feira (17). Os comentários surtiram efeito e a Fifa mudou o local designado aos profissionais.