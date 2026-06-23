Didier Deschamps, técnico da seleção francesaVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

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Estados Unidos - Técnico da França, Didier Deschamps comentou a longa paralisação durante a vitória por 3 a 0 sobre o Iraque, na última segunda-feira (22), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo. O duelo ficou parado por cerca de 100 minutos depois do intervalo devido a um alerta de tempestade e risco de raios na região.

“O que fizemos durante a interrupção? Jogamos cartas... Não, mais a sério, simplesmente esperamos, porque tínhamos certos intervalos de tempo que eram constantemente adiados”, disse o treinador, em entrevista após o confronto.
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O comandante garantiu não ter ficado incomodado com a situação: “Estávamos tranquilos, brincamos com os jogadores. É uma questão de segurança. Não acuso ninguém. Enquanto houver risco, adaptamo-nos às leis locais. Respeito isso”.

Já classificada ao mata-mata, a França lidera o Grupo I, com seis pontos - mesmo número da Noruega, segunda colocada. Na última rodada, as seleções farão duelo pela ponta da chave, sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), em Foxborough.