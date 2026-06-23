Erling Haaland antes da partida entre Noruega e Senegal - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Erling Haaland antes da partida entre Noruega e SenegalWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 23/06/2026 07:32





"Não poderia me importar muito com esse jogo agora. Eles provavelmente vão ganhar da gente. Provavelmente vão ganhar o torneio", disse à 'Fox Sports', depois da O atacante Erling Haaland, da Noruega, foi sincero ao comentar sobre as chances da sua seleção contra a França, no jogo válido pela 3ª rodada do grupo I da Copa do Mundo, na próxima sexta-feira (26). Segundo o jogador, a equipe adversária é a grande favorita para conquistar os três pontos e o título mundial."Não poderia me importar muito com esse jogo agora. Eles provavelmente vão ganhar da gente. Provavelmente vão ganhar o torneio", disse à 'Fox Sports', depois da vitória por 3 a 2 sobre o Senegal , na noite desta segunda-feira (22).

Após vencer os dois primeiros jogos da Copa, a Noruega garantiu a classificação antecipada ao mata-mata, e portanto, a tendência é que o técnico Stale Solbakken poupe atletas titulares para o próximo confronto. Quem vencer terminará a primeira fase na liderança do grupo I, enquanto o empate dá vantagem aos franceses.



No entanto, apesar da previsão de derrota, Haaland enfatizou o orgulho que os torcedores devem sentir do time. "Hoje, vamos ser felizes, todos os noruegueses do planeta", concluiu.