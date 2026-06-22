Comemoração de Erling Haaland - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Comemoração de Erling HaalandWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 22/06/2026 23:01 | Atualizado 23/06/2026 00:11

Estados Unidos - A Noruega está matematicamente classificada para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Isso porque venceu Senegal por 3 a 2 no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nesta segunda-feira (22), pela segunda rodada do Grupo I. Pedersen e Haaland (2) marcaram para os noruegueses. Ismaïla Sarr (2) fez os gols da seleção senegalesa.

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A França, que também está classificada, lidera o Grupo I com seis pontos. É a mesma pontuação da Noruega, segunda colocada. Senegal ainda não pontuou e ocupa a terceira posição. O Iraque, também zerado, aparece na lanterna.

Agora, as duas seleções viram a chave para a última rodada do grupo. A Noruega vai enfrentar a França na próxima sexta-feira (26), a partir das 16h (de Brasília). No mesmo dia e horário, Senegal enfrenta o Iraque.

O jogo

A partida começou animada em Nova Jersey. A seleção norueguesa pressionou no inicio e passou muito perto de abrir o placar aos três minutos. Após cobrança de escanteio, Ajer subiu para finalizar de cabeça, e o goleiro Mendy salvou Senegal.

Depois desse período, a seleção africana teve a bola para ir ao ataque, mas não conseguiu ser efetivo para balançar a rede adversária. Melhor para a seleção na Noruega, que se mostrou mais perigosa ao longo da primeira etapa. Ødegaard teve uma grande chance dentro da área aos 37 minutos, mas viu Mendy fazer grande defesa.

Já aos 43, o gol norueguês saiu. Ødegaard tentou acionar Haaland, mas viu Koulibaly inteiro no lance. O zagueiro, porém, não fez o corte nem tocou para o companheiro de equipe. O camisa 3 pegou mal e deixou a bola viva para Pedersen, que avançou e finalizou para balançar a rede.

Nos acréscimos, a Noruega passou muito perto de ampliar a vantagem. Haaland aproveitou um vacilo de Mendy para finalizar e acertou a trave. Logo na sequência, após um cruzamento, o atacante subiu para finalizar de cabeça e viu o goleiro fazer a defesa em cima da linha.

Já no início da etapa complementar, a Noruega ampliou a vantagem. Ødegaard puxou contra-ataque e serviu Haaland, que chutou para anotar o segundo gol da seleção europeia, aos três minutos. Apesar do banho de água fria, Senegal conseguiu dar a resposta aos oito: Mané foi acionado e descolou ótimo passe de primeira para Ismaïla Sarr finalizar e descontar.

A Noruega, porém, não queria saber de emoção e logo chegou ao seu terceiro gol aos 13 minutos. Berg aproveitou a sobra da bola dentro da área e tocou para Haaland finalizar. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar. O goleiro Mendy se machucou no lance e precisou ser substituído por Diaw.

Na reta final, Bobb passou muito perto de fazer o quarto gol da Noruega. No entanto, Ciss apareceu dentro da pequena área para salvar de cabeça praticamente em cima da linha.

Senegal, por sua vez, não abdicou de lutar. Já nos acréscimos, Ismaïla Sarr foi acionado dentro da área e anotou o segundo gol dos senegaleses. A seleção africana buscou o empate até o fim, mas a partida terminou com vitória norueguesa por 3 a 2.