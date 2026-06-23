Estados Unidos - Jude Bellingham foi sincero sobre ser eleito o 'Superior Player of the Match' (Jogador Superior do jogo) do empate sem gols entre Inglaterra e Gana, nesta terça-feira (23), pela Copa do Mundo. Em entrevista à BBC após a partida, o meia disse que não mereceu o prêmio. Ele também pontuou que a honraria deveria ter sido dada a um jogador da seleção ganesa.
"Eu não mereci, para ser honesto. Provavelmente deveria ter ido para um dos jogadores deles, que se defenderam muito bem. Tive alguns bons momentos, mas foi difícil entrar no jogo. Sou grato a quem votou".
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O meio-campista também elogiou a estratégia da seleção de Gana, que somou mais um ponto em busca da classificação ao mata-mata da Copa. A seleção africana tem quatro pontos e aparece em segundo. "Acho que eles jogaram para o empate, pois isso os classificaria. E parabéns para eles, fizeram um ótimo trabalho".
Na última rodada do Grupo L, a Inglaterra volta a jogar no próximo sábado (27), contra o Panamá, a partir das 18h (de Brasília), em Nova Jersey. No mesmo dia e horário, Gana terá a Croácia pela frente, na Filadélfia.
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