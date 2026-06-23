Lendário Estádio Azteca, no México, é um dos palcos da Copa do Mundo de 2026 - Carl de Souza / AFP

Lendário Estádio Azteca, no México, é um dos palcos da Copa do Mundo de 2026Carl de Souza / AFP

Publicado 23/06/2026 19:01

A Cidade do México proibiu a venda de bebidas alcoólicas nas áreas onde centenas de milhares de torcedores devem se reunir para acompanhar o próximo jogo da seleção mexicana na Copa do Mundo. A medida foi anunciada pelo governo local nesta terça-feira (23).



Já classificado em primeiro lugar do Grupo A, o México enfrentará a República Tcheca no estádio Azteca em sua última partida pela fase de grupos.



São esperados centenas de milhares de torcedores em pontos tradicionais da capital mexicana, como o Anjo da Independência. Na semana passada, cerca de 400 mil pessoas se reuniram no local para celebrar a campanha da seleção.