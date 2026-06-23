Lendário Estádio Azteca, no México, é um dos palcos da Copa do Mundo de 2026Carl de Souza / AFP
Já classificado em primeiro lugar do Grupo A, o México enfrentará a República Tcheca no estádio Azteca em sua última partida pela fase de grupos.
São esperados centenas de milhares de torcedores em pontos tradicionais da capital mexicana, como o Anjo da Independência. Na semana passada, cerca de 400 mil pessoas se reuniram no local para celebrar a campanha da seleção.
Segundo comunicado do governo, a proibição abrangerá a região do Passeio da Reforma e também o centro histórico da cidade, onde está localizado o Fan Fest da Fifa, na praça do Zócalo.
Embora o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas já seja proibido na Cidade do México, muitos torcedores ignoraram a regra durante as comemorações da Copa do Mundo. Apesar disso, não houve registros de violência.
O veto à venda de bebidas alcoólicas estará em vigor da tarde de quarta-feira até a manhã de quinta-feira. A medida afetará supermercados e mercearias, mas o consumo em bares e restaurantes seguirá permitido.
A partida entre México e República Tcheca está marcada para as 19h no horário local (22h de Brasília).
A seleção mexicana garantiu a liderança do Grupo A após conquistar sua segunda vitória na competição. Com isso, também assegurou o direito de disputar os 16 avos de final no estádio Azteca.
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