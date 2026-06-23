Rayan ao lado de Carlo Ancelotti Rafael Ribeiro / CBF
Rayan deve substituir Raphinha em partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo
Atacante, de 19 anos, entrou na vaga do jogador do Barcelona contra o Haiti
Jogador da Inglaterra é sincero após receber prêmio: 'Não mereci'
Bellingham foi eleito o 'Superior Player of the Match' do jogo contra Gana
Técnico da Escócia rasga elogios a Vini Jr: 'Jogador especial'
Steve Clarke citou as características do camisa 7 da seleção brasileira
Ancelotti confirma Neymar disponível para jogo contra a Escócia: 'Trabalhou bem'
Treinador também valorizou a atitude do camisa 10 da seleção brasileira
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Jornal espanhol pede Endrick como titular na Seleção na vaga de Raphinha
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Comissão técnica comandou uma atividade apenas com os jogadores que não foram titulares na vitória sobre a Áustria por 2 a 0
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