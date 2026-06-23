Entrevista coletiva do técnico Steve Clarke antes de Escócia x BrasilReprodução / YouTube Fifa
Técnico da Escócia rasga elogios a Vini Jr: 'Jogador especial'
Steve Clarke citou as características do camisa 7 da seleção brasileira
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Treinador também valorizou a atitude do camisa 10 da seleção brasileira
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Budimir anotou o único gol do jogo
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Comissão técnica comandou uma atividade apenas com os jogadores que não foram titulares na vitória sobre a Áustria por 2 a 0
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