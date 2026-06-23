Entrevista coletiva do técnico Steve Clarke antes de Escócia x Brasil - Reprodução / YouTube Fifa

Entrevista coletiva do técnico Steve Clarke antes de Escócia x BrasilReprodução / YouTube Fifa

Publicado 23/06/2026 23:20

Estados Unidos - O técnico Steve Clarke, da seleção escocesa, não poupou elogios ao falar de Vini Jr. Na entrevista coletiva desta terça-feira (23), ele pontuou que o camisa 7 do Brasil é um jogador especial. Além disso, citou as características do atacante e relembrou que o atleta pode atuar tanto por fora quanto por dentro.

"Acho que ele é um jogador especial. Eu fui um lateral quando jogava. Ele é o tipo de ponta que você não gostaria de enfrentar. Ele também pode jogar pelo meio. Então, nós precisamos estar cientes que Vini Jr pode jogar por fora, pode jogar pelo meio. Ele é uma ameaça, tem ritmo, é um bom finalizador, é um jogador top. Se continuar assim, vamos falar sobre como Vini Jr é uma das superestrelas no futuro".

Escócia e Brasil vão medir forças nesta quarta-feira (24), a partir das 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. A partida é válida pela última rodada do Grupo C.

A seleção brasileira soma quatro pontos e aparece na liderança. Já a Escócia, com três pontos, está na terceira posição.